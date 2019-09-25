Сотрудники Госпогранслужбы и Астаринского РОП МВД провели комплексные оперативно-розыскные меры вблизи села Дегади Астаринского района, на территории Лянкяранского погранотряда погранвойск Службы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.

В результате проведенных мер был обнаружен и изъят сверток с более чем пятью килограммами опиума.

Продолжаются оперативно-следственные меры по установлению лиц, спрятавших на территории наркотики, и других причастных к этому лиц.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!