https://news.day.az/society/1159594.html Спецоперация МВД и Госпогранслужбы Азербайджана: обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО
Спецоперация МВД и Госпогранслужбы Азербайджана: обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО
Сотрудники Госпогранслужбы и Астаринского РОП МВД провели комплексные оперативно-розыскные меры вблизи села Дегади Астаринского района, на территории Лянкяранского погранотряда погранвойск Службы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.
В результате проведенных мер был обнаружен и изъят сверток с более чем пятью килограммами опиума.
Продолжаются оперативно-следственные меры по установлению лиц, спрятавших на территории наркотики, и других причастных к этому лиц.
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