Бакинское транспортное агентство (БТА) ускорило работы по созданию стоянок для такси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, за эту неделю на 12 улицах и проспектах столицы организованы стоянки.

Отметим, что эти работы, осуществляемые Агентством, будут носить долгосрочный характер.

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