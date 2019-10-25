https://news.day.az/society/1169424.html На 12 бакинских улицах созданы стоянки такси - ФОТО
На 12 бакинских улицах созданы стоянки такси - ФОТО
Бакинское транспортное агентство (БТА) ускорило работы по созданию стоянок для такси.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, за эту неделю на 12 улицах и проспектах столицы организованы стоянки.
Отметим, что эти работы, осуществляемые Агентством, будут носить долгосрочный характер.
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