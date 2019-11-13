Специальный представитель Генсекретаря ООН прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Институт истории Национальной академии наук Азербайджана, 15 ноября в 11:00 на расширенном заседании Научного совета Института истории НАНА состоится встреча со специальным представителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, советника Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председателем Международной исламской благотворительной организации Абдуллахом аль-Матугом

Согласно информации, на встрече Абдуллаху аль-Матугу будет вручен диплом почетного доктора Института.

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