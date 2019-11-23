https://news.day.az/society/1178664.html Тяжелое ДТП в Тертере, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Тертере, есть погибшие
В Тертере произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), 22 ноября около 9 часов вечера на территории села Азадгарагоюнлу Тертерского района Азербайджана автомобиль марки "ВАЗ-2101", управляемый жителем Ходжавендского района Раджом Зейналовым, врезался в ограждение на обочине дороги, передает Day.Az.
В результате водитель и один из пассажиров - жительница села Гайнаг Мамедова Махрух, скончались на месте происшествия, другой пассажир был доставлен в больницу.
Ведется расследование.
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