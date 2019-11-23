В Тертере произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), 22 ноября около 9 часов вечера на территории села Азадгарагоюнлу Тертерского района Азербайджана автомобиль марки "ВАЗ-2101", управляемый жителем Ходжавендского района Раджом Зейналовым, врезался в ограждение на обочине дороги, передает Day.Az.

В результате водитель и один из пассажиров - жительница села Гайнаг Мамедова Махрух, скончались на месте происшествия, другой пассажир был доставлен в больницу.

Ведется расследование.