На азербайджано-иранской границе произошел вооруженный инцидент.

Так, как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГПС, сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана продолжаются меры по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно информации, 29 ноября на служебной территории пограничного отряда "Гейтепе" пограничных войск ГПС на служебной территории погранзаставы около села Гаравулдаш Ярдымлинского района было замечено движение неизвестного со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В целях предупреждения не подчинившегося приказу остановиться пограничным нарядом в воздух был открыт выстрел, однако нарушитель, пользуясь темным временем суток, бросил имевшийся в руках сверток и побежал в обратном направлении. Территория была немедленно перекрыта, проведены поисковые мероприятия. В результате была обнаружена и изъята марихуана общим весом 4 кг 618 г.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются .