В Азербайджане планируется установить еще 22 новые сейсмические станции, сообщили Day.Az в Информационном отделе РЦСС НАНА.

Работы будут проведены с целью повышения качества проводимых на территории страны сейсмологических исследований Республиканским центром сейсмологической службы при НАНА.

Станции будут установлены в рамках проекта проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе".

14 станций будут установлены на сухопутных участках вдоль азербайджанского сектора Каспийского моря, шесть - вокруг грязевых вулканов.

Напомним, что в настоящее время на территории республики имеется 35 постоянных сейсмических станций РЦСС. Кроме того, по проекту "Кавказский разрез" работают 17 стационарных сейсмических станций, а также 10 стационарных базальтовых сейсмических станций с вибрацией грунта. После установки новых станций на территории республики будут функционировать 84 сейсмические станции. Отметим, что в ходе исследований в РЦСС на основе обмена информацией используются данные трех сейсмических станций центра сейсмологической службы Грузии в приграничном регионе и двух сейсмических станций Турции.