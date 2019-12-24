https://news.day.az/society/1188526.html ЦИК Азербайджана рассмотрит семь обращений в связи с муниципальными выборами
ЦИК Азербайджана рассмотрит семь обращений в связи с муниципальными выборами
Сегодня в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрены обращения, связанные с муниципальными выборами, проведенными в Азербайджане 23 декабря.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что в связи избирательным процессом в Комиссию сегодня поступило семь обращений.
Он отметил, что поступившие обращения будут рассмотрены согласно Избирательному кодексу.
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