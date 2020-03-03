В Бакинском зоопарке проводится масштабная реконструкця, осуществляемая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и реализуемой компанией Archico.

SkyscraperCity Azerbaijan опубликовала новые фотографии того, как будет выглядеть новый Бакинский зоопарк после завершения реконструкции, передает Day.Az.

Известно, что на территории парка будет размещена ветеринарная клиника, а все животные, птицы и рыбы зоопарка будут содержаться в условиях, соответствующих стандартам Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA).

Напоминаем, что общая территория зоопарка увеличится на два гектара и расширится с 2,25 до 4,25. Для маленьких детей на территории зоопарка будет действовать "Любимый уголок" с домашними животными (pet farm) и "Дом бабочек". Кроме того, стало известно, что в зоопарке появится большой акватеррариум как для рыб, так и для земноводных (амфибий).