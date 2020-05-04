В Азербайджане запустят экспресс-маршрутные такси.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, развертывание этих маршрутов начнется после окончания карантинного режима.

"В настоящее время работают несколько экспресс-линий, по которым автобусы перевозят пассажиров соответственно линиям закрытого сейчас бакинского метро. После того, как метро возобновит свою работу, мы займемся анализом данных. Безусловно, экспресс-автобусы не должны дублировать метро - это нецелесообразно как минимум с экнономической точки зрения", - сказал В.Керимли.

Глава БТА добавил, что помимо этого, Агентство решит вопрос с нелегальными таксистами, перевозящими людей из бакинских поселков к станциям метро и обратно.

"После анализа данных, о котором я говорил, мы запустим экспресс-маршрутные такси по востребованным направлениям. Например, между станциями метро "Кероглу" и "Ази Асланов" и "Кероглу"-"20 Января". Скорее всего, они будут работать не весь день, а только в часы пик", - добавил В.Керимли.