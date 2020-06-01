https://news.day.az/society/1240159.html Некоторые выпускники смогут сдать экзамены в сентябре
Некоторые выпускники смогут сдать экзамены в сентябре
В Азербайджане выпускные экзамены для лиц, по уважительным причинам не сумевших принять участие в выпускных экзаменах, будут повторно организованы в сентябре.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, желающие сейчас поступать в вузы обязательно должны участвовать в выпускных экзаменах в июне: "Они должны сдать этот экзамен, чтобы участвовать в конкурсе по приему в вуз".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре