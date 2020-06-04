В выходные в Баку и ряде других городов будут закрыты все аптеки и маркеты

В выходные в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте и Абшеронском районе будут закрыты все фармацевтические субъекты и маркеты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

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