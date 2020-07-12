МЧС устраняет последствия селей в регионах Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям приступило к работам по откачке воды в регионах, пострадавших от селевых потоков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с интенсивными дождями в некоторых районах Гянджи, Шамкирского, Гейгельского и Самухского районов приусадебные участки частных жилых домов, улицы и проспекты затопило дождевыми водами, в связи с чем на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило множество обращений.

Для устранения последствий проливных дождей на затопленные участки (Кяпазский и Низаминский районы города Гянджи, в том числе поселок Гюлистан, село добровольное Шамкирского района, поселок Алабашлы Самухского района, поселок Гызылгая и село Учтепе Гейгельского района) были привлечены силы и техника Гянджинского регионального центра МЧС, Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

В настоящее время продолжаются работы по откачке и проводятся другие неотложные меры.