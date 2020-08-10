В Агдаме сгорел дом

В Агдаме сгорел дом. 

Как сообщили АПА в МЧС, на территории поселка Гузанлы района в одноэтажном доме общей площадью 54 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода на площади 34 кв.м, передает Day.Az.

Остальные части дома были защищены от огня. Огонь потушили противопожарные подразделения МЧС.