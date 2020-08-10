https://news.day.az/society/1261230.html В Агдаме сгорел дом
В Агдаме сгорел дом
В Агдаме сгорел дом.
Как сообщили АПА в МЧС, на территории поселка Гузанлы района в одноэтажном доме общей площадью 54 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода на площади 34 кв.м, передает Day.Az.
Остальные части дома были защищены от огня. Огонь потушили противопожарные подразделения МЧС.
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