У пассажиров бакинского метро будут измерять температуру

После возобновления работы метро у пассажиров будет измеряться температура тела.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы "ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, температура у пассажиров будет измеряться выборочно: "В часы пик невозможно измерять температуру всех пассажиров. К этим работам будут привлечены работники метро, прошедшие специальный инструктаж. Температура будет измеряться в первую очередь у тех пассажиров, в отношении которых будут подозрения на инфицирование. Пассажиры с повышенной температурой в метро допускаться не будут".