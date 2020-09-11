https://news.day.az/society/1270005.html У пассажиров бакинского метро будут измерять температуру
У пассажиров бакинского метро будут измерять температуру
После возобновления работы метро у пассажиров будет измеряться температура тела.
Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы "ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, температура у пассажиров будет измеряться выборочно: "В часы пик невозможно измерять температуру всех пассажиров. К этим работам будут привлечены работники метро, прошедшие специальный инструктаж. Температура будет измеряться в первую очередь у тех пассажиров, в отношении которых будут подозрения на инфицирование. Пассажиры с повышенной температурой в метро допускаться не будут".
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