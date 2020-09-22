https://news.day.az/society/1272886.html В Баку "трезвый водитель" совершил ДТП - ФОТО
В Баку "трезвый водитель" совершил ДТП - ФОТО
В Наримановском районе Баку перевернулся автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на проспекте Зии Бюньядова.
Осуществляющий деятельность по оказанию услуг "трезвого водителя" Сеймур Агаев потерял управление автомобилем марки Chery. В результате автомобиль, опрокинувшись, врезался в бетонное заграждение.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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