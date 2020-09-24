Большинство суббакалавров в Азербайджане выбрало II группу специальностей

В вузы Азербайджана больше всего суббакалавров поступило по II группе специальностей, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Всего в этом году в вузы поступило 5 785 суббакалавров, 3 322 из которых поступили по II группе специальностей.

Далее следуют суббакалавры, поступившие по I группе специальностей - 1 995 человек.

По III группе специальностей студентами вузов стали 42, по IV группе - 372, по V группе - 54 суббакалавра.

Отметим, что суббакалавры, окончившие колледжи, могут быть зачислены в вузы без участия в приемных экзаменах, но эта возможность относится только к выпускникам, получившим степень суббакалавра и окончившим колледжи после 2012 года.

Суббакалавры могут выбрать форму обучения только на том языке, на котором обучались в колледже, а также в рамках той специальности, по который они окончили колледж.