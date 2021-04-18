В Геранбое чиновник умер от коронавируса

В Геранбое от коронавируса умер представитель исполнительной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, cкончался представитель по сельскому административно-территориальному округу Саров Мустафаев Джамаледдин Мустафа оглу 1961 года рождения.

Он заразился новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) несколько дней назад.

Отметим, что С.Мустафаев проработал на этой должности около 20 лет.