https://news.day.az/society/1334985.html В Геранбое чиновник умер от коронавируса - ФОТО
В Геранбое чиновник умер от коронавируса - ФОТО
В Геранбое от коронавируса умер представитель исполнительной власти.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, cкончался представитель по сельскому административно-территориальному округу Саров Мустафаев Джамаледдин Мустафа оглу 1961 года рождения.
Он заразился новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) несколько дней назад.
Отметим, что С.Мустафаев проработал на этой должности около 20 лет.
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