В Азербайджане выявлено еще 649 случаев заражения коронавирусом, 1720 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

16 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено 326 056 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 304 580 человек вылечились, 4 666 - скончались, число активных больных составляет 16 810.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 244 теста, а в целом за все время пандемии - 3 321 511.