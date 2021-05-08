https://news.day.az/society/1341241.html В Азербайджане выявлено еще 649 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 649 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 649 случаев заражения коронавирусом, 1720 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
16 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено 326 056 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 304 580 человек вылечились, 4 666 - скончались, число активных больных составляет 16 810.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 244 теста, а в целом за все время пандемии - 3 321 511.
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