В Баку автобус столкнулся с легковушкой

В Баку столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о столкновении автобуса марки "Iveco" и легкового автомобиля марки "Haval" в Гарадагском районе города Баку.

Привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли одного человека из деформированного легкового автомобиля.