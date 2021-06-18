https://news.day.az/society/1353888.html В Баку автобус столкнулся с легковушкой - есть пострадавший
В Баку автобус столкнулся с легковушкой - есть пострадавший
В Баку столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о столкновении автобуса марки "Iveco" и легкового автомобиля марки "Haval" в Гарадагском районе города Баку.
Привлеченные на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли одного человека из деформированного легкового автомобиля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре