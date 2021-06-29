AZAL внес ясность в волнующий многих вопрос о COVID-паспорте, передает Day.Az.

Ответ AZAL на странице авиакомпании в Facebook на часто задаваемый вопрос пассажиров о том, нужен ли гражданам Азербайджана COVID-паспорт для въезда на территорию страны, следующий:

"По существующим правилам граждане Азербайджана, их прямые родственники (супруги, родители, братья, сестры или дети), а также лица, имеющие право на работу или вид на жительство в Азербайджане, могут прибывать в страну авиасообщением при наличии документа, подтверждающего негативный результат PCR-тестирования на COVID-19, полученного в течение 72 часов до вылета рейса. Пассажирам этой категории не обязательно иметь COVID-паспорт".