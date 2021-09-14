https://news.day.az/society/1379934.html Завершается прием учащихся в первые классы
Завершается прием учащихся в первые классы
15 сентября завершается процесс приема учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, электронный портал по приему учащихся в первый класс (www.mektebeqebul.edu.az) закроется завтра в 18.00.
Прием учащихся в первые класссы стартовал с 27 апреля.
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