В ближайшее время в Азербайджане ожидается рост числа случаев COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в мире остаётся всё ещё сложной. Однако по сравнению с прошлым годом, учитывая те ограничения, которые существовали в прошлом году в этот же период, в этом году в этот же период мы видим и уменьшение количества суточных заболеваний, и отсутствие тех ограничений, которые наблюдали раньше.

Об этом в интервью Day.Az сказала врач-инфекционист, заведующая отделением пандемического госпиталя Полина Алиева.

"Безусловно, в мире растёт число вакцинированных. Но сложной ситуация остаётся с невакцинированными пациентами. Мы прекрасно знаем, что вирус мутирует. Даже те последние штаммы, к которым мы, можно сказать, уже адаптировались, тоже постоянно подвергаются мутации. Среди пациентов с хроническим заболеванием мы видим очень тяжёлое и, что самое важное, очень молниеносное течение. Если в прошлом году период от госпитализации в стационар и перевода пациента в реанимацию составлял от 10 до 12 дней, сейчас этот период сократился практически втрое. Пациент при поступлении средней тяжести с высокой сатурацией за 2-3 дня отягощается до реанимационного койка-места", - сообщила врач.

По словам нашей собеседницы, уменьшение количества суточных вакинированных в Азербайджане связано с тем, что мы потихоньку выходим на финишную прямую.

"Скоро около 60-70% населения будет вакцинировано. Я думаю, что снижение темпов вакцинации связано именно с этим. Но всё ещё большое количество пациентов старается не получить вакцину по медицинским показаниям. Хотя тут следует активно работать не только медицинским специалистам, но и средствам массовой информации. Побуждать к активной вакцинации именно пациентов с хроническими заболеваниями. Почему-то большая их часть считает, что если у них есть какие-то сопутствующие заболевания, то вакцинироваться им нельзя. С точностью наоборот. Из 130 поступивших пациентов в наш пандемический госпиталь за двое суток, 96% не были вакцинированы. Из 180 пациентов, находящихся в данный момент в отделении реанимации интенсивной терапии, 90% не сделали прививку. Среди пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких в различных режимах, 98% не прошли вакцинацию. Есть очень большие сомнения по поводу подлинности вакцинации у оставшихся 1-2%", - полагает она.

Заведующая отделением пандемического госпиталя подчеркнула, что стоит также учитывать сезонный грипп.

"Многие пациенты не из группы риска, более молодые пациенты переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно либо с малым количеством симптомов. Но, при микс-инфекции, при возникновении определённых симптомов гриппа, мы у этих пациентов обнаруживаем и коронавирусную инфекцию. Так что в ближайшие месяцы мы, к сожалению, прогнозируем рост числа заражённых.

Я посоветовала бы, безусловно, привиться от сезонного гриппа всем группам пациентов вне зависимости, есть ли у них сопутствующие заболевания или нет. Регулярно проходить рутинные обследования пациентам с хроническими заболеваниями вне зависимости от того, есть у них подозрения на COVID-19 или нет. Вести здоровый образ жизни. В ближайшие 5 лет у нас будет активно пропагандироваться здоровый образ жизни и люди поймут, что правильное питание и отсутствие лишнего веса важно для здоровья человека. ЗОЖ, который в одно время был популярен только среди блогеров и определённой прослойки населения, сейчас будет популярен повсеместно. Если нет, я считаю необходимо пропагандировать ЗОЖ и всё, что связано с ним", - резюмировала Полина Алиева.

Абдул Керимханов