Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 31 667 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 250, вторую дозу получили 2 878 человек, бустер-дозу получили 25 539 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 845 510, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 217 380, вторую дозу получили 4 732 155 человек, бустер-дозу получили 1 895 975 человек.