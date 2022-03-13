Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях распространялись не соответствующие действительности видео, фотографии и другая информация, якобы отражающие передвижение и передислокацию различной техники, принадлежащей азербайджанской армии.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры.
Распространение без уточнения с госучреждениями такой непроверенной информации, аудиозаписей, фото и видео с целью создания искусственного ажиотажа недопустимо и влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.
Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики предупреждает СМИ и пользователей социальных сетей, что в отношении лиц, совершивших эти негативные действия, будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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