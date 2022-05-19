https://news.day.az/society/1463136.html Стало известно о состоянии студентов БГУ, пострадавших в ДТП
Стало известно о состоянии студентов БГУ, пострадавших в ДТП
В Бакинском государственном университете (БГУ) прокомментировали состояние троих студентов, пострадавших в ДТП в Наримановском районе столицы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам заведующей отделом по связям с общественностью и информации вуза Кямали Гулиевой, они получили переломы и в настоящее время находятся дома.
Она также отметила, что все трое учатся на факультете социальных наук и психологии.
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