Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана

Гражданин Азербайджана, предпринявший попытку нарушить азербайджано-иранскую границу, был застрелен иранскими пограничниками.

Об этом сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что по линии иранского пограничного представительства 16 мая поступила информация о том, что гражданин Азербайджана Мусаев Мирджавад Мирджалал оглу был убит в результате применения пограничниками этой страны оружия при попытке пересечь госграницу из Ирана в Азербайджан.

"18 мая в присутствии представителя органов прокуратуры тело Мирджавада Мусаева было официально принято азербайджанской стороной и передано членам его семьи. В Иран направлен соответствующий запрос о расследовании инцидента и предоставлении информации о его результатах", - говорится в сообщении.