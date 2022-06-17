Вниманию поступающих в лицеи и гимназии

17 июня в некоторых лицеях и гимназиях Азербайджана начались приемные экзамены.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве образования Азербайджана.

Сообщается, что экзамены пройдут также 18, 19 и 20 июня. Ожидается, что в них примут участие около 20 тысяч учащихся.

Экзамены среди учащихся IV-VIII классов проходят в Баку, Гяндже, Ширване и Шеки, Губинском, Шамкирском, Огузском, Билясуварском, Шамахинском, Агдашском и Агстафинском районах. Во время экзамена учащимся, наряду с тестовыми заданиями по азербайджанскому языку и математике, будут представлены тестовые задания закрытого типа для проверки логического мышления. А старшеклассникам дополнительно будут представлены задания по физике и химии.

Учащиеся смогут узнать результаты экзамена 24 июня посредством "личного кабинета", который они создали при регистрации.

Отметим, что прием в лицеи и гимназии уже второй год осуществляется в централизованном порядке. В ходе этого процесса учащиеся имеют возможность выбрать лицей и гимназию в соответствии с набранными баллами. Согласно новому правилу, учащиеся могут отправлять запросы на прием в три учебных заведения.