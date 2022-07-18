Несчастный случай в Гяндже, скончался ребенок шехида Отечественной войны

В Гяндже в результате несчастного случая умер 5-летний ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Х.Джафарли 2017 года рождения вчера вечером был доставлен в больницу с подозрением на то, что у него в горле застряла обертка от шоколада. Ребенок скончался.

Было установлено, что он умер в результате попадания инородного предмета в трахею.

Следует отметить, что Х.Джафарли является ребенком шехида Отечественной войны Гамида Джафарли.

По факту ведется расследование.