https://news.day.az/society/1479738.html Несчастный случай в Гяндже, скончался ребенок шехида Отечественной войны
Несчастный случай в Гяндже, скончался ребенок шехида Отечественной войны
В Гяндже в результате несчастного случая умер 5-летний ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Х.Джафарли 2017 года рождения вчера вечером был доставлен в больницу с подозрением на то, что у него в горле застряла обертка от шоколада. Ребенок скончался.
Было установлено, что он умер в результате попадания инородного предмета в трахею.
Следует отметить, что Х.Джафарли является ребенком шехида Отечественной войны Гамида Джафарли.
По факту ведется расследование.
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