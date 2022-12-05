В поселке Бадамдар закрыта одна из дорог

Приостановлено движение транспортных средств по дороге, проходящей через оползневую зону в поселке Бадамдар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, причиной закрытия дороги Бадамдар - 20-й участок является проведение ремонтных работ в оползневой зоне.

В настоящее время на основании проектов японских и отечественных специалистов ведутся работы по отводу грунтовых вод.