Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 8 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода.

Местами ожидаются периодические осадки. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем - 4-6 ° тепла, в Баку ночью - 2-4° тепла, днем - 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 771 мм ртутного столба до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых восточных районах временами выпадут осадки.

Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - от 1°мороза до 4° тепла, днем - 4-8° тепла, в горах ночью - 8-12° мороза, днем - 2-7 ° мороза.

Есть вероятность, ночью и утром в горных районах на дорогах будет гололедица.