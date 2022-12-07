Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 8 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода.
Местами ожидаются периодические осадки. Будет дуть северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем - 4-6 ° тепла, в Баку ночью - 2-4° тепла, днем - 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 771 мм ртутного столба до 774 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако есть вероятность, что в некоторых восточных районах временами выпадут осадки.
Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью - от 1°мороза до 4° тепла, днем - 4-8° тепла, в горах ночью - 8-12° мороза, днем - 2-7 ° мороза.
Есть вероятность, ночью и утром в горных районах на дорогах будет гололедица.
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