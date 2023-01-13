Еще один ветеран Отечественной войны вернулся домой после лечения в Турции

Еще один наш ветеран, отправленный в Турцию, вылечился и вернулся на родину.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Фонде YAŞAT, ветеран Хасрат Гулиев, получивший тяжелое ранение в боях за Физулинский район, завершил лечение в Турции и вернулся на родину.