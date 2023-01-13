https://news.day.az/society/1528311.html Еще один ветеран Отечественной войны вернулся домой после лечения в Турции - ФОТО
Еще один ветеран Отечественной войны вернулся домой после лечения в Турции - ФОТО
Еще один наш ветеран, отправленный в Турцию, вылечился и вернулся на родину.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Фонде YAŞAT, ветеран Хасрат Гулиев, получивший тяжелое ранение в боях за Физулинский район, завершил лечение в Турции и вернулся на родину.
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