Еще один ветеран Отечественной войны вернулся домой после лечения в Турции
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Еще один наш ветеран, отправленный в Турцию, вылечился и вернулся на родину.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Фонде YAŞAT, ветеран Хасрат Гулиев, получивший тяжелое ранение в боях за Физулинский район, завершил лечение в Турции и вернулся на родину.