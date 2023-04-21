Литва поможет Азербайджану в борьбе с минами

Литва окажет Азербайджану поддержку в области противоминной деятельности в рамках инициативы Евросоюза Team Europe в 2023 году.

Об этом сказали Day.Az в министерстве иностранных дел Литвы.

"Азербайджан является одним из главных партнеров Литвы с точки зрения количества партнерских проектов ЕС, осуществляемых Литвой в странах Восточного партнерства. Литва приняла участие в отборе по 26 проектам ЕС в Азербайджане и была выбрана для 17 из них", - сказал источник.

По данным министерства, только в 2022 году Литва получила 4 партнерских проекта ЕС в Азербайджане в областях транспортной безопасности, охраны окружающей среды, пенсионной реформы и здравоохранения. В настоящее время литовские институты реализуют 5 партнерских проектов ЕС в Азербайджане.

Литва совместно с польскими коллегами реализует еще один партнерский проект под названием "Повышение безопасности дорожного движения в Азербайджане".

"Целью этого продолжающегося два года проекта является обмен опытом с азербайджанскими коллегами в областях законодательства о безопасности дорожного движения и разработки системы управления безопасностью дорожного движения. Мы ожидаем, что успешное сотрудничество между нашими странами с помощью европейских инструментов, таких как EU Twinning, будет продолжаться и в будущем", - добавили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что Азербайджан - важный партнер для Литвы со значительным потенциалом для развития деловых отношений, являясь одним из важнейших связующих звеньев между Европой и Азией с растущей ролью на мировом рынке