В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу город Баку, Бинагадинский район, 9-й мкр., улица М.Джалала.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря действиям пожарных пожар, возникший в электрощите жилого дома, был оперативно потушен. Также были эвакуированы жильцы из задымленного здания.

В результате пожара сгорели электрощит, установленный на стене на 2-м этаже лестничной клетки девятиэтажного дома и 4 п.м. кабеля.

В ходе инцидента силами МЧС были эвакуированы 17 жильцов дома, в том числе 5 детей.