В Лачине строится одна из самых больших мечетей в Карабахе

Строящаяся в настоящее время мечеть в городе Лачин станет одной из самых больших на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель директора ОАО "Служба благоустройства Лачина" Эльнур Абдуллаев.

"На особом контроле в рамках строительных работ, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях, находится восстановление и строительство мечетей и храмов, мест религиозного почитания.

Отметим, что армянский вандализм не обошел стороной и очаги поклонения, мечети и другие памятники в Лачине. Во время армянской оккупации памятные даты на каменных стенах были стерты с целью представить их миру, как письменные памятники армянского народа.

После освобождения наших земель также уделяется особое внимание восстановлению и реконструкции упомянутых религиозных памятников, мечетей, храмов параллельно с поселениями и другими инфраструктурными работами. В настоящее время в городе Лачине строится новая мечеть", - добавил Э.Абдуллаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!