В азербайджанском городе Сальян два человека умерли от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель Сабирабада Алекберзаде Давуд Габиль оглу (1998 г.р.) и житель Нефтчалы Агамамедов Урфат Орудж оглу (1995 г.р.), проживавшие в съемном доме в Сальяне, умерли от отравления угарным газом.

По факту проводится расследование.

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