https://news.day.az/society/1641033.html Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" - ФОТО - ВИДЕО
Состоялось шествие внедорожников, организованное AAF и "Avtolux Azerbaijan" - ФОТО - ВИДЕО
При организации Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) и "Avtolux Azerbaijan" прошло шествие внедорожников марки Land Rover Range Rover по маршруту Баку-Гусар-Лаза.
Как сообщает Day.Az, шествие, стартовавшее от Центра Гейдара Алиева в Баку, завершилось в Гусарском районе.
После шествия для участников мероприятия была организована развлекательная программа, от имени организаторов были вручены сертификаты и подарки.
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