Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 10 июня.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Утром в отдельных пригородах столицы возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 45-55%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром временами туман, восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем - 31-36° тепла, а в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 15-20° тепла.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре