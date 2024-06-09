Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 10 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром в отдельных пригородах столицы возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем ​​- 27-32° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 45-55%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром временами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем ​​- 31-36° тепла, а в горах ночью - 8-13° тепла, днем ​​- 15-20° тепла.

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