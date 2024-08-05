В соцсетях заблокированы страницы, осуществлявших продажу наркотиков

В последнее время в связи со стремительным развитием современных технологий наблюдается совершение ряда преступлений не традиционными методами, а с использованием новых технологических средств. Особенно заметно, что транснациональные сети, организующие незаконный оборот наркотических средств, переносят свою преступную деятельность в киберпространство.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате исследований, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел в интернет-ресурсах, был выявлен ряд страниц, групп и профилей в социальных сетях, осуществляющих продажу наркотиков. В результате превентивных мер было обеспечено закрытие 117 страниц Instagram и 31 канала Telegram такого типа, управляемых из зарубежных стран.

Установлено, что администраторы этих страниц уже осуществляют обмен информацией между членами сети через секретные каналы и отправку зашифрованных сообщений. При первоначальном просмотре этих страниц не возникает подозрений в какой-либо нелегальной деятельности.

В ходе последнего мероприятия, проведенного Главным управлением с целью расшифровки скрытой деятельности этих активных профилей, были задержаны администраторы ряда страниц, организующих продажу наркотиков через социальную сеть: Фаган Гасымов (1986 г.р.) и Минир Акчурин (1982 г.р.).

У них были обнаружены пароли от аккаунтов социальных сетей, через которые они осуществляли продажу наркотиков, мобильные номера, большое количество банковских карт, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Задержанные лица легализовали крупные суммы денег, полученные от продажи наркотиков, посредством криптовалюты и других электронных кошельков. По выявленным фактам в Главном управлении возбуждено уголовное дело.

Решением суда в отношении Ф.Гасымова и М.Акчурина избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-технические мероприятия по выявлению и задержанию других членов группы продолжаются.

Министерство внутренних дел обращается к родителям и сообщает, что ответственность за обеспечение кибербезопасности детей в первую очередь лежит на них.

"Информируйте своих детей о правилах безопасного использования интернета и удерживайте их от контактов со страницами и аккаунтами в социальных сетях, где пропагандируются насилие, криминальная деятельность и рекламируется вредный контент", - говорится в информации.

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