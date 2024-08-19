Михаил Мурашко побывал в симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета

Делегация во главе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко посетила Учебно-симуляционный центр Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе экскурсии гостям продемонстрировали работу центра и рассказали о деятельности университета. Студенты филиала, среди прочего, показали работу скорой помощи, кабинета терапевта и блока интенсивной терапии.

"Учебно-симуляционный центр Бакинского филиала оснащен самым современным оборудованием. Здесь наши студенты и резиденты могут работать с роботизированными системами, развивая и совершенствуя свои практические навыки для оказания медицинской помощи на высочайшем уровне," - сказал журналистам ректор филиала, профессор Азиз Алиев, по итогам экскурсии.

Он подчеркнул, что в центре созданы все необходимые условия для отработки лапароскопических и эндоскопических операций, ультразвуковых исследований, ангиографии.

Отметим, что с помощью методов симуляционного обучения в центре формируются клиническое мышление, командные навыки, а также способность принимать решения в экстренных ситуациях.

Преподаватели центра - это практикующие врачи ведущих клиник Азербайджана и России, прошедшие специальную подготовку в области симуляционного обучения в Сеченовском университете в Москве.

Бакинский филиал Федерального Государственного Автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова минздрава России (Сеченовский университет) был образован в 2015 году. Обучение ведут ведущие профессора и преподаватели Сеченовского университета по двум направлениям: "Лечебное дело" (125 мест, продолжительность обучения - 6 лет) и магистерская программа "Промышленная фармация" (10 мест, продолжительность обучения - 2 года). По окончании выпускники получают диплом Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, который автоматически нострифицируется в Азербайджане.

В ходе приемной кампании на 2024/2025 учебный год филиал получил около 400 заявок от абитуриентов, из которых было принято 321 заявление на 125 мест.

В 2023/2024 учебном году в Бакинском филиале состоялся четвертый выпуск по программе специалитета "Лечебное дело" и третий выпуск по магистерской программе "Промышленная фармация". Ежегодно 60-80 студентов филиала проходят стажировки в ведущих клиниках Сеченовского университета в Москве.

Бакинский филиал тесно сотрудничает с фармацевтическим заводом "Р-Фарм", на базе которого в Баку проходят практические занятия для магистров по специальности "Промышленная фармация".

Также филиал сотрудничает с более чем 30 медицинскими учреждениями Азербайджана для практической подготовки студентов.

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