Подача исков стала проще

По инициативе Верховного суда Азербайджанской Республики в рамках совершенствования информационной системы "Электронный суд" была расширена возможность обращения в суды в электронном виде.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Верховного суда, физические и юридические лица, являющиеся пользователями "электронного кабинета", в том числе государственные органы, через "электронный кабинет" смогут направлять в суды в электронном виде исковые заявления по административным спорам, рассматриваемым судом апелляционной инстанции в качестве суда первой инстанции.

При этом они получат оперативную информацию о ходе процесса по делу, изданных судебных актах, поданной на них жалобе.

Чтобы подать исковые заявления такого типа в суды, пользователям необходимо сначала войти в "электронный кабинет", оттуда выбрать соответствующий суд апелляционной инстанции, перейдя в раздел "новое заявление", последовательно обеспечить ввод необходимой информации по иску и заверить его электронной подписью.

Рассмотрение апелляционным судом в качестве суда первой инстанции споров, связанных с защитой избирательных прав (участия в референдуме), со средствами массовой информации, с политическими партиями, оспариванием решения Центральной избирательной комиссии и другими подобными делами, послужит ускорению процесса оцифровки в судах.

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