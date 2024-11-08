По случаю Дня Победы в Баку состоялся праздничный фейерверк

Вечером 8 ноября в Приморском национальном парке в Баку по случаю Дня Победы были организованы праздничный концерт и фейерверк.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, помимо бакинцев, за концертом в парке с большим интересом наблюдали и гости столицы.

В честь четвертой годовщины Победы в 44-дневной войне столица, в том числе Приморский национальный парк, а также другие парки и центральные улицы города, здания и балконы домов украшены азербайджанским флагом. На билбордах, мониторах и баннерах можно увидеть эмблему "харыбюльбюль" и победные лозунги.

Фейерверк, состоявшийся после праздничного концерта, окрасил в яркие тона небо страны-победительницы, ее столицы. Грандиозный фейерверк с особым воодушевлением был встречен присутствующими.