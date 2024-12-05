Вводятся новые штрафы в отношении НПО

В Азербайджане будут введены новые штрафы в отношении неправительственных организаций (НПО), а также для их филиалов и представительств зарубежных НПО, если они не предоставят или предоставят с нарушениями информацию о грантах и пожертвованиях в соответствующий орган.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это положение содержится в статье 598.8-1, которую планируется добавить в Кодекс об административных правонарушениях.

Проект предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 1 000 до 1 500 манатов, а для юридических лиц - от 2 500 до 3 000 манатов за такие нарушения.