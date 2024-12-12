Теймур Мусаев о разбирательствах в обношении лжехирургов
Более года назад группа пластических хирургов обратилась в министерство здравоохранения по поводу пластических лжехирургов.
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, передает Day.Az.
Он отметил, что совместно с соответствующими структурами проводятся предварительные разбирательства.
"В результате разбирательств были выявлены преступные действия лжеврачей, которые предоставляли гражданам дезинформацию через социальные сети, заманивая их к себе и используя непрофессиональные методы лечения.
В связи с этим собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру и создана рабочая группа. Информация об этих лжехирургах была представлена общественности в результате журналистского расследования. Но работа над этим велась около года. Приняты определенные нормативные акты, приостановлены изменения их специальностей. Проведены специальные разбирательства в отношении каждого лица", - добавил министр.
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