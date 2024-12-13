В Баку пойман атохулиган под воздействием наркотиков

В Баку задержан водитель, совершивший автохулиганство под воздействием наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление Государственной дорожной полиции города Баку, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Chevrolet с номером 77-YX-266, за рулем которого находился Сабухи Баширов, который регулярно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для других водителей и пешеходов.

При проверке документов поведение водителя вызвало подозрения, и его направили на медицинское обследование. В ходе теста было выявлено, что Баширов находился под действием наркотических веществ.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол согласно соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Судом было принято решение лишить Баширова водительских прав на один год и назначить административный арест сроком на 30 суток.