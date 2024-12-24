https://news.day.az/society/1717840.html

Какой будет погода в Баку завтра? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на 25 декабря. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 8-11° тепла.