Какой будет погода в Баку завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 25 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный.
Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт.ст. до 770 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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