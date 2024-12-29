В Азербайджане электронизируется процесс приватизации жилья

В Азербайджане электронизируются документы на приватизацию жилья.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в обсуждавшемся сегодня на заседании Милли Меджлиса изменении в закон "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике".

В проекте отмечается, что в соответствии с законом "О государственном реестре недвижимости" внесение поправки в закон Азербайджанской Республики "О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике" осуществляется, исходя из пункта 4.2 "Национального плана действий по продвижению "открытого правительства" на 2020-2022 годы", утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года № 1859, а также в соответствии с изменением, внесенным в закон "Об административном производстве", и направлено на установление и правовое регулирование последовательности получения документа и информации о гражданине.

Документы не потребуются от заявителя, если будут доступны через информационную систему электронного правительства (EHIS).

Если документы не могут быть получены через EHIS, они запрашиваются у соответствующего государственного органа (учреждения) с согласия заявителя.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.