В Азербайджане пропали альпинисты - ФОТО
27 декабря 2017 10:35 1 973
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию о пропаже альпинистов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на основании поступившей 26 декабря вечером в Центр управления при кризисных ситуациях информации, 3 члена воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернулись. Связь с ними прервана.
Соответствующие структуры проинформированы о пропаже альпинистов. Авиаотряд МЧС приступил к поискам. Позже будет предоставлена дополнительная информация.
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