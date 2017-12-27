В Азербайджане пропали альпинисты - ФОТО

27 декабря 2017 10:35

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию о пропаже альпинистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на основании поступившей 26 декабря вечером в Центр управления при кризисных ситуациях информации, 3 члена воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" 23 декабря отправились из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернулись. Связь с ними прервана.

Соответствующие структуры проинформированы о пропаже альпинистов. Авиаотряд МЧС приступил к поискам. Позже будет предоставлена дополнительная информация. 

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