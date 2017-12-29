МЧС о ходе поисков пропавших азербайджанских альпинистов

Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернувшихся обратно трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили в МЧС, к поиску привлечены вертолет "Ми-17" авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов.

Сегодня утром к поискам были привлечены еще 10 горных спасателей Службы спасения особого риска МЧС.

Подробная информация о поисках будет предоставлена позже.

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