К поискам азербайджанских альпинистов подключились специалисты ANAMA - ФОТО

Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами - оглу продолжаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в поисках принимают участие вертолет "Ми-17" авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горноспасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов.

С сегодняшнего дня к поискам присоединились специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

Позже будет предоставлена дополнительная информация.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook