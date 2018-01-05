Азербайджанская изобретательница стала идейным защитником службы ASAN - ФОТО

5 января 2018 17:25

Председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Инам Керимов встретился с Рейхан Джамаловой, представившей Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением - Реиненерджи (Rainenergy), вырабатывающим энергию из дождевой воды.

Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения госагентства.

На встрече обсудили работы, направленные на агитацию инноваций в школах и университетах, сбор идей и вопрос привлечения к процессу молодежи, и в особенности детей.

Кроме того, как юная инновационная школьница Р.Джамалова назначена идейным защитником госагентства.

Ей предоставлено служебное удостоверение для работы в госагентстве в течение двух лет на общественных началах и оказания поддержки в выявлении и реализации проектов обладающей инновационными идеями талантливой молодежи. 

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